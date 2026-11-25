AK Parti Denizli İl Kadın Kolları, nüfusa oranla gerçekleştirilen yeni kadın üye kayıtlarında 81 il arasında Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Tütüncü’nün elde edilen bu başarıda, il ve ilçe teşkilatlarının uyum içerisinde yürüttüğü çalışmalar, güçlü saha faaliyetleri ve özverili gayretleri etkili oldu.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Tütüncü, bu başarının artarak devam edeceğine vurgu yaparak; "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren partimizin köklü teşkilat kültürü ve gönül siyaseti anlayışı doğrultusunda, il ve ilçe teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Denizli’mizin dört bir yanında kadınlarımızla gönül köprüleri kurmaya gayret ettik.

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Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Tuğba Işık Ercan’ın öncülüğünde elde ettiğimiz bu başarı, teşkilatımızın ortak emeğinin ve kadınlarımızın partimize gösterdiği teveccühün en güzel göstergesidir.

Bu gururu bizlere yaşatan tüm yol arkadaşlarıma ve AK Parti ailemize katılan her bir kadın üyemize gönülden teşekkür ediyorum."