Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Kasım ayı meclis toplantısının 3. birleşiminde; Üniversite bölgesindeki trafik ve ulaşım sorununa çözüm getirecek kavşak ve aktarma istasyonu düzenlemesi oy birliğiyle kabul edildi. Oturumda ayrıca milli sporculara ücretsiz ulaşımdan kadın üreticilere küçükbaş desteğine kadar kentin geleceğine dokunan pek çok karar alındı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 3. birleşimi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yönetiminde toplandı. Toplantının açılışında Başkan Çavuşoğlu ve meclis üyeleri, Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda şehit olan 5 askeri ve Denizlili şehidi rahmetle andı. Oturumda ayrıca kadın meclis üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla söz alarak görüş ve mesajlarını paylaştı.

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Üniversite bölgesinde ulaşım rahatlıyor

Pamukkale Üniversitesi, üniversite hastanesi ve çevredeki trafik yükünü hafifletecek olan ulaşım projesi, meclis gündeminde önemli bir yer tuttu. Başkan Çavuşoğlu'nun ikinci birleşimde gündeme getirdiği proje, kurumlar arası yürütülen görüşmelerin ardından sağlanan uzlaşıyla üçüncü oturumda oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Çavuşoğlu, uzlaşma sürecindeki katkıları nedeniyle Ak Parti Grup Başkanvekili Feride Kabadayılar'a teşekkürlerini iletti.

Üniversite Caddesi'nde trafik güvenliği ve konfor artacak

Üniversite Caddesi ve Süleyman Demirel Bulvarı arasında kalan alan ve çevresinde, Ulaşım Master Planı kararları doğrultusunda kavşak düzenlemeleri ve aktarma istasyonu yapılacak. Teknik analizlere göre günlük yaklaşık 23 bin araç hareketinin yaşandığı, toplu taşıma duraklarında günde ortalama 22 bin yolcuya hizmet verilen ve son üç yılda 495 trafik kazasının kaydedildiği Üniversite Caddesi'nde proje ile güvenliğin ve akıcılığın artırılması hedefleniyor. Üniversite girişi ile Antalya Yolu arasındaki kesimde mevcut iki gidiş ve iki geliş şeridi korunurken; sinyalize kavşak yaklaşımlarında şerit sayısının artırılması, uygun noktalarda dönel kavşak ve park cepleri oluşturulması planlanıyor. Otobüslerin genel trafikten ayrışması için gidiş ve geliş yönünde ilave toplu taşıma şeritleri ile bekleme, aktarma ve gün sonu parklanma ihtiyaçlarını karşılayacak Toplu Taşıma Aktarma İstasyonu konumlandırılacak. Düzenleme kapsamında mevcut 2,5 metrelik kaldırımların ortalama 3,5 metreye çıkarılması ve Antalya Yolu'ndaki bisiklet yolunu yerleşkeye bağlamak üzere Hüseyin Yılmaz Caddesi'ne kadar yaklaşık 1.250 metrelik bisiklet yolu yapılması öngörülüyor.

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Milli sporculara ücretsiz toplu taşıma desteği

Toplantıda, ülkeyi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil eden ve Denizli il sınırları içinde ikamet eden milli sporcuların, belediye otobüslerinden ücretsiz yararlandırılması kararlaştırıldı. Mecliste kabul edilen düzenlemeye göre; gerekli şartları taşıyan sporcular, Milli Sporculuk Belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla 1 Ocak 202731 Aralık 2027 tarihleri arasında bir yıl boyunca ücretsiz faydalanabilecek. Bu kararla birlikte kentin adını başarıyla duyuran sporcuların günlük yaşamlarının kolaylaştırılması ve spora teşvikin artırılması hedefleniyor.

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Kadın üreticilere damızlık küçükbaş desteği sürecek

Kırsalda yaşayan kadınların hayvancılık faaliyetlerine katılımını teşvik etmek ve tarımsal istihdamı artırmak amacıyla il genelinde damızlık koyun ve koç desteği önümüzdeki yıl da devam edecek. Kabul edilen düzenleme ile Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16 Nisan 2026 tarihli kararıyla oluşturulan önceki programın yedek listesinde yer alan kadın üreticiler de yeni destek programı çerçevesinde hak sahibi sayılacak. Bu adımla kırsal kalkınmada kadın emeğinin güçlendirilmesi ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin büyütülmesi amaçlanıyor.

Denizli genelinde kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile ortak hizmet protokolü imzalanması kararlaştırıldı. Hayata geçirilecek iş birliğiyle kent genelinde kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, vatandaşların sosyal ve kültürel yaşama katılımının artırılması hedefleniyor. Protokol çerçevesinde özellikle gençlerin ve çocukların kültürel etkinliklere erişiminin desteklenmesi ve toplumsal dayanışmanın daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor. Oturumda ayrıca Merkezefendi ve Pamukkale başta olmak üzere ilçe belediyelerinin 2027 yılı bütçeleri ile ödenek aktarma ve ek ödenek taleplerine ilişkin komisyon raporları da karara bağlandı.

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"Denizli'nin geleceğine katkı sunacak adımlar atmaya devam ediyoruz"

Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu: "Üniversite bölgemiz, öğrencilerimizin, hastane ziyaretçilerimizin ve hemşehrilerimizin yoğun hareketliliğiyle kentimizin en kritik noktalarından biri. Yapılan görüşmelerin ardından sağlanan uzlaşı ve oy birliğiyle kabul edilen kavşak ve ulaşım düzenlemelerimizle hem trafik güvenliğini artıracak hem de toplu taşımayı daha düzenli hale getireceğiz. Bunun yanında milli sporcularımıza verdiğimiz destekten kırsaldaki kadın üreticilerimize uzanan küçükbaş desteğine, kültürel dayanışmayı büyütecek protokollerden ilçe bütçelerine kadar Denizli'nin geleceğine katkı sunacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Tüm meclis üyelerimize sundukları katkı için teşekkür ediyorum. Meclis toplantımızda alınan kararların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.