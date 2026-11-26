Denizli Özel Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ertürk, zayıflama iğnelerinin doğum kontrol haplarının koruyuculuğunu etkileyip etkilemediğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Zayıflama iğnelerinin kullanımı giderek yaygınlaşırken, bu ilaçların doğum kontrol haplarının etkinliği üzerindeki oluşabilecek etkileri de merak konusu oluyor. Denizli Özel Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ertürk, zayıflama iğnelerinin doğum kontrol haplarının koruyuculuğunu etkileyip etkilemediği konusunda bilgi verdi. Etkinin kullanılan ilacın etken maddesine göre değiştiğini belirten Op. Dr. Ertürk, özellikle tirzepatid içeren ilaçlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

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Tirzepatid kullananlara ek korunma uyarısı

Tirzepatid içeren ilaçların mide boşalmasını yavaşlatarak ağızdan alınan doğum kontrol haplarının emilimini etkileyebileceğini ifade eden Dr. Ertürk, bu nedenle tedaviye başlandığında ve her doz artışından sonraki 4 hafta boyunca ek korunma yöntemi kullanılması gerektiğini belirtti. Ertürk, bu süreçte prezervatif gibi bariyer yöntemlerinin tercih edilebileceğini veya ağızdan alınmayan doğum kontrol yöntemlerine geçilebileceğini kaydetti.

Semaglutid içeren ilaçların doğum kontrol haplarının etkinliğini klinik açıdan anlamlı ölçüde azalttığının gösterilmediğini aktaran Dr. Ertürk, ancak şiddetli kusma veya ishal durumunda doğum kontrol hapının emiliminin etkilenebileceği ve koruyuculuğunun azalabileceği uyarısında bulundu. Zayıflama iğnelerinin gebelik döneminde kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Ertürk, gebelik planlayan kadınların kullandıkları ilaca göre tedaviyi ne zaman bırakmaları gerektiğini mutlaka hekimleriyle değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ertürk, zayıflama iğnesi kullanan kadınların yalnızca ilaç markasına değil, ilacın etken maddesine de dikkat etmesi gerektiğini belirterek hem zayıflama tedavisinin hem de doğum kontrol yönteminin doktor kontrolünde değerlendirilmesinin önemini vurguladı.