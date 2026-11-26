Janttan ayırmaya çalıştığı lastiğin çarptığı işçi yaşam mücadelesini kaybetti
Denizli'nin Honaz ilçesinde jantından ayırmaya çalıştığı kamyon lastiğinin çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Honaz ilçesinde jantından ayırmaya çalıştığı kamyon lastiğinin çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde 4 gün önce lastikçide çalışan Neşet Avcı (42), jantından ayırmaya çalıştığı kamyon lastiğinin fırlayarak çarpması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Avcı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Neşet Avcı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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