Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Akpınar TOKİ İlkokulu’nun bahçesi, Millî Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Oyun" teması kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile daha renkli, eğlenceli ve öğretici bir oyun alanına dönüştürüldü.

Millî Eğitim Bakanlığının eğitimde oyun kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan çalışmaları doğrultusunda Çivril Akpınar TOKİ İlkokulu’nda öğrencilerin hem eğlenebileceği hem de öğrenebileceği yeni bir ortam oluşturuldu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri ile üniversite öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında okul bahçesi, çocukların oyun oynayarak vakit geçirebileceği renkli bir alana dönüştürüldü.

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bütüncül, beceri temelli ve değer odaklı eğitim yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan "Maarifin Kalbinde Oyun" çalışmasında oyun, çocukların gelişimini destekleyen önemli bir eğitim unsuru olarak ele alınıyor.

Çocukların yalnızca akademik yönden değil, sosyal, kültürel ve fiziksel açıdan da gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen çalışma; paylaşma, birlikte hareket etme, iletişim kurma ve dayanışma gibi değerlerin oyun yoluyla kazandırılacak. Çalışmanın hedefleri arasında çocukların oyun hakkının korunması, geleneksel çocuk oyunlarının gelecek nesillere aktarılması ve aile ile toplum katılımının güçlendirilmesi de bulunuyor. Okul bahçesinin oyun alanı olarak yeniden düzenlenmesiyle öğrenciler teneffüslerde daha hareketli, eğlenceli ve verimli zaman geçirecek.

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Akpınar TOKİ İlkokulu Müdürü Mutlu Dikici, çalışmaya katkı sağlayan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörlerine ve üniversite öğrencilerine teşekkür etti. Okul bahçesinin çocukların günlük yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Müdür Dikici, bahçeyi yalnızca teneffüs yapılan bir alan değil; oyunun, hareketin, paylaşmanın ve öğrenmenin bir arada yaşandığı bir yaşam alanı hâline getirmeye devam ettiklerini ifade etti.