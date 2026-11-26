Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Çivril ilçesi Emircik Mahallesi'nde 32 milyon TL yatırım bedeliyle kentte ileri biyolojik teknolojiyle inşa edilen ilk paket atıksu arıtma tesisinin yapımını tamamladı. Günlük 850 metreküp kapasiteye sahip tesis, 4 bin 250 kişinin atık sularını çevre standartlarına uygun şekilde arıtmaya başladı.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde çevreyi koruyan ve sürdürülebilir altyapıyı güçlendiren yatırımlarını hayata geçiriyor. Bu kapsamda Çivril ilçesi Emircik Mahallesi'nde İleri Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapım çalışmaları tamamlanarak tesis hizmete alındı. Denizli'de ileri biyolojik arıtma teknolojisine sahip ilk paket atıksu arıtma tesisi olma özelliğini taşıyan ve toplam 32 milyon TL yatırım bedeliyle tamamlanan proje, yaklaşık 3 bin 270 metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Günlük 850 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olan tesis, bölgede yaşayan 4 bin 250 kişilik nüfusa hizmet veriyor.

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Atık sular doğaya zarar vermeden arıtılıyor

İleri biyolojik arıtma teknolojisiyle donatılan tesis sayesinde evsel atık sular, çevre mevzuatında belirlenen standartlara uygun biçimde işleniyor. Böylece çevreye ve doğal su kaynaklarına yönelik kirlilik riski en aza indiriliyor. Arıtma süreciyle atık suların içeriğindeki kirletici maddeler etkili şekilde giderilerek su kaynaklarının, toprağın ve doğal yaşamın korunmasına güçlü katkı sağlanıyor.

Çevreci yatırım halk sağlığını güvence altına aldı

Emircik Mahallesi'nde hayata geçirilen bu çevre dostu yatırım, mahallenin atık su altyapısını güçlendirirken çevre ve halk sağlığının korunmasına da büyük katkı sağlıyor. Kontrolsüz atık su deşarjının önüne geçilmesi, doğal su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısının hafifletilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesiyle bölge, gelecek nesillere çok daha temiz ve yaşanabilir bir miras bırakıyor.