Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen Aşçı Yardımcılığı Kursu geleceğin şeflerini yetiştirmeye başladı. Profesyonel mutfakta eğitim alan kursiyerler, Türk ve yöresel mutfağın en özel lezzetlerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle "Lezzet Burada Başlar" sloganıyla başlatılan Mutfak Atölyeleri & Aşçı Yardımcılığı Kursu, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İstihdama ve mesleki eğitime katkı sunma amacıyla açılan kurs kapsamında eğitimler, Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi bünyesinde yer alan modern ve endüstriyel mutfak ortamında gerçekleştiriliyor.

REKLAM

Toplam 400 saat süren ücretsiz eğitim programında kursiyerler, teorik bilgilerin yanı sıra mutfak kültürünün inceliklerini uygulamalı olarak deneyimliyor. Usta öğreticilerin rehberliğinde yürütülen eğitimlerde, modern restoran ve otel mutfaklarının çalışma standartlarını yerinde tecrübe eden kursiyerler, profesyonel mutfak dünyasına emin adımlarla hazırlanıyor.

Kurs kapsamında Türk ve dünya mutfağından farklı lezzetlerin yapımı uygulamalı olarak işleniyor. Kursiyerler, Kayseri mutfağının simge yemeklerinden Kayseri Yağlaması’nın yanı sıra kendine özgü sunumuyla öne çıkan çıtır profiterol, cheesecake ve çeşitli kurabiye tariflerinin yapımını tüm detaylarıyla öğreniyor. Kursiyerler, bu sayede hem zengin mutfak kültürünü yakından tanıma hem de mesleki bilgi ve becerilerini üst seviyeye taşıma fırsatı elde ediyor.