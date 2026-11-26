AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, il genelinde sürdürdüğü saha ve teşkilat çalışmaları kapsamında Bekilli, Çal ve Honaz ilçelerini ziyaret etti. İlçe teşkilatlarıyla bir araya gelen Subaşıoğlu, yerel gündem, devam eden projeler ve saha faaliyetleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Denizli genelinde teşkilat dinamizmini artırmak ve vatandaşların taleplerini doğrudan yerinde dinlemek amacıyla ilçe ziyaretlerine hız veren AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’nun durağı Bekilli, Çal ve Honaz oldu. Ziyaret programı çerçevesinde ilk olarak ilçe başkanlıklarında yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile bir araya gelen Başkan Subaşıoğlu, teşkilat mensuplarıyla istişare toplantıları gerçekleştirdi.

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Teşkilat çalışmaları ve yerel talepler masaya yatırıldı

Bekilli, Çal ve Honaz ilçe teşkilatlarıyla yapılan toplantılarda, mahalle bazlı yürütülen saha çalışmaları, üye kayıt süreçleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alındı. İlçelerin genel ihtiyaçları, vatandaşların beklentileri ve yerel yönetimlerle ilgili gelişmelerin değerlendirildiği buluşmalarda, teşkilatların sahadaki aktif rolüne dikkat çekildi.

Ziyaretlerde teşkilat mensuplarına hitap eden İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şunları kaydetti: "Denizli’mizin her bir köşesinde, merkezden en uzak mahallemize kadar teşkilatlarımızla omuz omuza sahadayız. Bekilli, Çal ve Honaz teşkilatlarımızın heyecanı ve çalışma azmi bizlere güç veriyor. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini ilk ağızdan dinlemeye, sorunlara kalıcı çözümler üretmeye ve çalınmadık kapı bırakmamaya kararlıyız."

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İlçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin kendi bölgelerindeki çalışmalara ilişkin sunum ve görüşlerini paylaştığı toplantılar, karşılıklı fikir alışverişinin ardından çekilen günün anısına hatıra fotoğraflarıyla tamamlandı. Başkan Subaşıoğlu’nun önümüzdeki günlerde Denizli’nin diğer ilçelerinde de benzer teşkilat ve esnaf buluşmalarını sürdüreceği bildirildi.