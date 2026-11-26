Denizli'de devrilen tırın sürücüsü öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Cafer Can Kaplan (29) idaresindeki 35 HIA 40 plakalı, at yemi taşıyan tır, Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolun tek şeridi kent merkezi istikametine kapandı.
Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaplan'ın cenazesi, Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Yola yan yatan tırın kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.
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