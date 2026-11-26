Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması'na katılan 43 okulda öğrenciler toplam 3,6 ton atık pil toplayarak büyük bir başarı elde etti. Yarışma sonunda en fazla atık pil toplayarak dereceye giren okullar ödüllendirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması, bu yıl da yoğun ilgi gördü. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimleri korunmasına katkı sağlamak amacıyla atık pil toplama çalışmalarına katıldı.

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20252026 eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilen kampanyada, il genelindeki 43 okul tarafından toplam 3 bin 656 kilogram atık pil toplandı. Yarışma sonunda en fazla atık pil toplayarak dereceye giren okullar, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli spor setleriyle ödüllendirildi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri dereceye giren okullara ziyaretler gerçekleştirerek ödülleri öğrencilere teslim etti.

İçeriğinde bulunan çeşitli kimyasal maddeler nedeniyle doğaya kontrolsüz şekilde bırakıldığında toprak ve su kaynakları açısından büyük risk oluşturan atık piller, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmek ve geri kazanım süreçlerine dahil edilmek üzere teslim alındı. Toplanan 3,6 ton atık pilin uygun bertaraf ve geri dönüşüm süreçlerine kazandırılmasıyla 800 bin metreküp toprak ve su kaynağının kirlenmesi önlenirken, doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına ve geri kazanılabilir hammaddelerin ekonomiye kazandırılmasına da önemli katkı sağlandı.

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Atık pillerin diğer atıklardan ayrı toplanması ve doğru şekilde yönetilmesi, sürdürülebilir bir çevre için büyük önem taşıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla atıkların kaynağında ayrı toplanmasını teşvik ederken, özellikle çocukların ve gençlerin çevre konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.