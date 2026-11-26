Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan kuruyemiş yüklü tırın devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücünün cansız bedeni, ekiplerin 1 buçuk saatlik çabası sonrasında sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde, AcıpayamDenizli kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serinhisar ilçesinden kuruyemiş yükleyen ve İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana gitmek üzere yola çıkan 35 HIA 40 plakalı tırın sürücüsü Cafer Can Kaplan (29), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, yolda savrularak devrildi. Kazada sürücü Kaplan, devrilen tırın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 29 yaşındaki Cafer Can Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Kaplan'ın cansız bedenini çıkarmak için 1 buçuk saat yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin çalışmasının ardından araçtan çıkarılan Kaplan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.