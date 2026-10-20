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        Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü'nden açıklama

        Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada; eski başkan İbrahim Gürel'in kulüple ilişiğinin kesilerek üyelik kaydının askıya alındığı ve geçmiş dönemden kalan borçların ödenmesine devam edildiği belirtildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü'nden açıklama

        Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada; eski başkan İbrahim Gürel'in kulüple ilişiğinin kesilerek üyelik kaydının askıya alındığı ve geçmiş dönemden kalan borçların ödenmesine devam edildiği belirtildi.

        Teknik ekip ve futbolcuların sahaya odaklanması gereken kritik dönemlerde kulübün sürekli tartışma konusu yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzle maddi ve manevi herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmayan eski yönetim kurulu başkanı şahsın, takımımızın ligde oynayacağı her müsabaka öncesinde sistematik olarak yaptığı haksız ve gerçeklikten uzak açıklamaları sebebiyle kamuoyunu aydınlatma gerekliliği hasıl olmuştur. Kulübümüzün başarısını istediğini ileri süren şahsın art niyetli tutumunu sürdürmesi, söz konusu söylemlerinin samimiyetini ve inandırıcılığını ortadan kaldırmaktadır. Şahsın Yönetim Kurulu görevi devam ederken, Kulübümüze maddi ve manevi herhangi bir katkısı olmamıştır. Kulübümüz, eski yönetim kurulu başkanının imzasını taşıyan sözleşmelerden doğan borçları bugün halen ödemeye devam etmektedir. Mevcut Yönetim Kurulumuz, geçmiş dönemden devralınan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sportif faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi için gerekli çalışmaları büyük bir özveri ile yürütmektedir. Kulübümüz bünyesinde herhangi bir görevi veya temsil yetkisi bulunmayan şahıs tarafından ileri sürülen haksız ve mesnetsiz iddialar ile yapılan açıklamalar hasebiyle hukuki yollara başvurulmuş olup konuya ilişkin beyan ve delillerimiz ilgili mercilere sunulmuştur. Şahsın gündemde kalma çabasının devamına katkı sunmamak adına, bundan böyle ilgili şahsın açıklamalarına basın yoluyla cevap verilmeyecek, süreç ivedilikle hukuki merciler nezdinde takip edilecektir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun, Kulübümüze ilişkin olarak resmi kanallarımız dışında yapılan açıklamalara itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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