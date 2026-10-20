Denizli'de maganda kurşunlarına karşı bilgilendirme yapıldı

Vatandaşlara, bir anlık eğlencenin ömür boyu pişmanlığa dönüşmemesi için silahla havaya ateş etmemeleri çağrısında bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlaması gibi organizasyonlara katılan vatandaşlara eğlence amacıyla silah kullanmanın hukuki ve hayati sonuçları anlatıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" projesi kapsamında yaz döneminde 7 bin 27 kişiye bilgilendirme yaptı.

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