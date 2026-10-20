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        Denizli'de maganda kurşunlarına karşı bilgilendirme yapıldı

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" projesi kapsamında yaz döneminde 7 bin 27 kişiye bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Denizli'de maganda kurşunlarına karşı bilgilendirme yapıldı

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" projesi kapsamında yaz döneminde 7 bin 27 kişiye bilgilendirme yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlaması gibi organizasyonlara katılan vatandaşlara eğlence amacıyla silah kullanmanın hukuki ve hayati sonuçları anlatıldı.

        Vatandaşlara, bir anlık eğlencenin ömür boyu pişmanlığa dönüşmemesi için silahla havaya ateş etmemeleri çağrısında bulunuldu.

        Çalışmalar kapsamında 7 bin 27 kişiye bilgilendirme yapıldığı, broşür dağıtıldığı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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