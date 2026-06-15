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        Denizli'de 12 yaşındaki çocuk sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu öldü

        Denizli'nin Baklan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çocuk sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Denizli'de 12 yaşındaki çocuk sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu öldü

        Denizli'nin Baklan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çocuk sürücü hayatını kaybetti.

        Orhan K. (12) idaresindeki 20 NT 381 plakalı traktör Gürlük Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Devrilen traktörün altında kalan Orhan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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