Denizli'de 12 yaşındaki çocuk sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu öldü

Denizli'nin Baklan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çocuk sürücü hayatını kaybetti. Orhan K. (12) idaresindeki 20 NT 381 plakalı traktör Gürlük Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan Orhan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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