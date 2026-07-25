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        Denizli'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Denizli'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Pamukkale ve Honaz ilçelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, JASAT ile Pamukkale ve Honaz İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

        Operasyonda, hakkında 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ile 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.D. yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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