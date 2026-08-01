Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de adli soruşturmaların etkinliğine yönelik toplantı yapıldı

        Denizli'de adli soruşturmaların etkinliğine yönelik toplantı yapıldı

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmaların etkin ve hızlı yürütülmesine yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Denizli'de adli soruşturmaların etkinliğine yönelik toplantı yapıldı

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmaların etkin ve hızlı yürütülmesine yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi.

        Adliye binasında gerçekleştirilen toplantıya Başsavcı vekilleri Mustafa Zümre ve Mustafa Değerli, müracaat savcıları Melih Erdoğan ve Tufan Korkmaz ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ilgili birim amirleri katıldı.

        Toplantıda, adli soruşturmaların etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesine yönelik uygulamalar ele alındı.

        Cumhuriyet savcıları ile kolluk birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve kurumlar arası iletişimin etkin sürdürülmesinin görüşüldüğü toplantıda, uygulamada karşılaşılan konular değerlendirildi.

        Toplantının, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin verimli yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla yapıldığı bildirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Dramatik ölüm
        Dramatik ölüm
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bayrağı restore edilecek
        Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bayrağı restore edilecek
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor

        Benzer Haberler

        Kale Kaymakamı Gökçe'den orman yangınlarına karşı uyarı
        Kale Kaymakamı Gökçe'den orman yangınlarına karşı uyarı
        Denizli merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Denizli merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Dolandırıcılar, kuryelerini sosyal medyadan verilen 'günlük dolgun ücretli'...
        Dolandırıcılar, kuryelerini sosyal medyadan verilen 'günlük dolgun ücretli'...
        Eski Denizlisporlu Sacko'dan sürpriz talep
        Eski Denizlisporlu Sacko'dan sürpriz talep
        Tavas'a iki yeni sağlık tesisi kazandırıldı
        Tavas'a iki yeni sağlık tesisi kazandırıldı
        Modern ulaşım standartları Gerzele'de hayat buluyor
        Modern ulaşım standartları Gerzele'de hayat buluyor