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        Denizli'de ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hastanede öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Denizli'de ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hastanede öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Alperen Çetin idaresindeki 20 ASP 756 plakalı motosiklet, 5 Temmuz Pazar günü Fatih Mahallesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

        Çetin, yapılan müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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