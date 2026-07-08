Denizli'de ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hastanede öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alperen Çetin idaresindeki 20 ASP 756 plakalı motosiklet, 5 Temmuz Pazar günü Fatih Mahallesi'nde refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çetin, yapılan müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi.

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