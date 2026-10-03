Denizli'de akaryakıt istasyonundaki tanker yangınına müdahale ediliyor

İtfaiye ekipleri, istasyondaki diğer depolama alanlarına sıçrama riski bulunan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zeytinköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan yakıt tankerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundaki tankerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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