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        Denizli'de barajda cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde baraj gölünde cesedi bulunan kişinin 38 yaşındaki Mehmet Kirazdere olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Denizli'de barajda cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde baraj gölünde cesedi bulunan kişinin 38 yaşındaki Mehmet Kirazdere olduğu tespit edildi.

        Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda dün erkek cesedi bulunmasıyla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturması sürüyor.

        Barajdan balık adamlar tarafından çıkartılan ve üzerinde kimlik bulunamayan kişinin, Mehmet Kirazdere (38) olduğu belirlendi.

        Yalnız yaşadığı öğrenilen Kirazdere'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Aydın'ın Karacasu ilçesinden gelen yakınlarına teslim edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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