Denizli'de barajda cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde baraj gölünde cesedi bulunan kişinin 38 yaşındaki Mehmet Kirazdere olduğu tespit edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde baraj gölünde cesedi bulunan kişinin 38 yaşındaki Mehmet Kirazdere olduğu tespit edildi.
Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda dün erkek cesedi bulunmasıyla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturması sürüyor.
Barajdan balık adamlar tarafından çıkartılan ve üzerinde kimlik bulunamayan kişinin, Mehmet Kirazdere (38) olduğu belirlendi.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Kirazdere'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Aydın'ın Karacasu ilçesinden gelen yakınlarına teslim edildi.
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