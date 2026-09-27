Yukatel Denizli Basket'in başkanı Deveciler'den Aliağa Petkimspor maçı değerlendirmesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Aliağa Petkimspor'a 85-81 mağlup olan Yukatel Denizli Basket'te başkan Veli Deveciler, "Bu kayıp bir kazanç. Her takıma karşı kazanacak gücümüz var ve öyle olacak." ifadelerini kullandı.

Deveciler, yazılı açıklamasında, alınan sonuca rağmen takıma olan güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Bu karşılaşmadan önemli dersler çıkarttıklarını ifade eden Deveciler, şunları kaydetti:

"Bu kayıp bir kazanç. Her takıma karşı kazanacak gücümüz var ve öyle olacak. Sezonun ilerleyen bölümünde daha iyi bir performans ortaya koyacağımıza inanıyorum."

REKLAM

Deveciler, ligin ikinci haftasında konuk edecekleri TOFAŞ karşısında sezonun ilk galibiyetini almaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.