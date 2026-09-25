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        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        M.E.D. (22) idaresindeki 06 DMG 053 plakalı otomobil, Kınıklı Mahallesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışan Şehri Gümüştaş'a (67) çarptı.

        Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Gümüştaş, bugün hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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