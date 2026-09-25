Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Giriş: 25.09.2026 - 19:27 Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
M.E.D. (22) idaresindeki 06 DMG 053 plakalı otomobil, Kınıklı Mahallesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışan Şehri Gümüştaş'a (67) çarptı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Gümüştaş, bugün hayatını kaybetti.
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