Denizli'de elektrikli bisikletiyle inşaatın temeline düşen kişi öldü
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrikli bisikletiyle inşaatın temeline düşen kişi öldü.
Giriş: 25.09.2026 - 19:24 Güncelleme:
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrikli bisikletiyle inşaatın temeline düşen kişi öldü.
Cavit Özkan'ın (80) kullandığı elektrikli bisiklet, Turan Mahallesi'nde bir inşaatın temeline devrildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 metrelik boşluğa düşen Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Özkan'ın cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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