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        Denizli'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde balkondan düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 19:15 Güncelleme:
        Denizli'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde balkondan düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Alınan bilgiye göre, Dokuzkavaklar Mahallesi'nde 5 Ekim'de ikinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Muayyet Sılaybi (2), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sılaybi, bugün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından Bozburun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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