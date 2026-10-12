Denizli'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sılaybi, bugün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

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