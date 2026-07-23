Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de balkondan düşen çocuk yaralandı

        Denizli'de balkondan düşen çocuk yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Denizli'de balkondan düşen çocuk yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Yeni Mahalle 5047 Sokak’taki bir apartmanın 3. katındaki evin balkonundan düşen A.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 12 metreden zemine düşen A.Ö. sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Fatma Soydaş'a tutuklama talebi
        Fatma Soydaş'a tutuklama talebi
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i

        Benzer Haberler

        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörün üzerinden yola savrulan genç kadın hayatını kaybetti
        Devrilen traktörün üzerinden yola savrulan genç kadın hayatını kaybetti
        Takılmayan cam korkuluk boşluğundan aşağıya düşen çocuk yaralandı 4'üncü ka...
        Takılmayan cam korkuluk boşluğundan aşağıya düşen çocuk yaralandı 4'üncü ka...
        Acıpayam'daki orman yangını kontrol altına alındı
        Acıpayam'daki orman yangını kontrol altına alındı
        DENİB Başkanı Osman Uğurlu: "Enflasyonla mücadelenin kamu, reel sektör ve t...
        DENİB Başkanı Osman Uğurlu: "Enflasyonla mücadelenin kamu, reel sektör ve t...
        Denizli'de küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları sürü...
        Denizli'de küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları sürü...