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        Denizli'de "change" araç operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de, "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 10:54 Güncelleme:
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        Denizli'de "change" araç operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de, "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kaza nedeniyle ağır hasar gören araçlar başta olmak üzere çeşitli yöntemlerle sistemli şekilde "change" işlemi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde araç parçaları ele geçirildi, lüks 11 araca el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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