Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hastanede öldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Ali Dağcı (75) idaresindeki 20 RF 269 plakalı traktör, Bozalan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktörün altında kalarak ağır yaralanan Dağcı, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık görevlilerince Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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