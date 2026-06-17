Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 avukat gözaltına alındı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.



Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı.



Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

