Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 avukat gözaltına alındı

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 avukat gözaltına alındı

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 avukat gözaltına alındı

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

        Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı.

        Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Kalp damarına stent takıldı
        Kalp damarına stent takıldı
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor

        Benzer Haberler

        Denizli'de güvenlik güçlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli...
        Denizli'de güvenlik güçlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli...
        Buldan'da internet altyapı çalışması sebebiyle bozulan yollar vatandaşları...
        Buldan'da internet altyapı çalışması sebebiyle bozulan yollar vatandaşları...
        Honaz Katı Atık Aktarma İstasyonu tam kapasiteyle hizmete girdi
        Honaz Katı Atık Aktarma İstasyonu tam kapasiteyle hizmete girdi
        DTO'dan genç girişimcilere "Fikirden Şirkete" yol haritası
        DTO'dan genç girişimcilere "Fikirden Şirkete" yol haritası
        Denizli'de evindeki serada uyuşturucu madde yetiştiren zanlı tutuklandı
        Denizli'de evindeki serada uyuşturucu madde yetiştiren zanlı tutuklandı
        Denizli'de çok sayıda silah ve kenevir yetiştirme ekipmanları ele geçirildi
        Denizli'de çok sayıda silah ve kenevir yetiştirme ekipmanları ele geçirildi