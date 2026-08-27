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        Denizli'de kaybolan Alzheimer hastası dere yatağında bulundu

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası, dere yatağında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 20:57 Güncelleme:
        Denizli'de kaybolan Alzheimer hastası dere yatağında bulundu

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası, dere yatağında bulundu.

        1200 Evler Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden 2 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası Behçet B'yi (62) bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        AFAD, polis, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının karadan, havadan ve iz takip köpekleriyle gerçekleştirdiği çalışmalarda Behçet B'nin yeri bugün tespit edildi.

        Dere yatağına yuvarlandığı belirlenen Behçet B, ekiplerce kurtarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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