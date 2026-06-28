Denizli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.



Atalar Mahallesi'ndeki restorana, motosikletteki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Saldırıda yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

