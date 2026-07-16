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        Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Ömer Tala (23) idaresindeki 20 AKS 339 plakalı otomobil, Akyar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Mustafa Duman yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve Tavas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tala, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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