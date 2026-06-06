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        Denizli'de sevgilisini öldürüp kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pompalı tüfekle sevgilisini öldürüp, sevgilisinin kız kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 10:45 Güncelleme:
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        Denizli'de sevgilisini öldürüp kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pompalı tüfekle sevgilisini öldürüp, sevgilisinin kız kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kınıklı Mahallesi'nde otomobile pompalı tüfekle ateş ederek Metanet Altunpolat'ın (37) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalanan S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        S.Ö'nün, ifadesinde Altunpolat'ın kendisini dolandırdığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

        - Olay

        Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde 4 Haziran'da S.Ö, daha önceden tartıştığı sevgilisi Metanet Altunpolat'ın bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş edip kaçmıştı.

        Metanet Altunpolat ile yanındaki kız kardeşi T.K. (32) yaralanmış, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Altunpolat, dün hayatını kaybetmişti.

        Şüpheli S.Ö. polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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