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        Denizli'de tefecilik ve silah ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Denizli'de tefecilik ile silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 17:59 Güncelleme:
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        Denizli'de tefecilik ve silah ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Denizli'de tefecilik ile silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ile silah ve mühimmat ticareti yaptığını belirlediği şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Şüphelinin adresinde arama yapan ekipler, 6 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait şarjörler, pompalı tüfek, 191 tabanca fişeği, 30 pompalı tüfek kartuşu, 46 boş senet ile 1 milyon 464 bin lira ele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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