Denizli'de trafik denetimlerinde 24 sürücüye 950 bin lira ceza
Denizli'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 24 sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 950 bin 511 lira idari para cezası uygulandı, drift yapan 2 sürücünün ehliyetlerine el konuldu, araçları trafikten men edildi.
Denizli'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 24 sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 950 bin 511 lira idari para cezası uygulandı, drift yapan 2 sürücünün ehliyetlerine el konuldu, araçları trafikten men edildi.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallerin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Fatih, Karşıyaka, Gerzele, Sümer, Kınıklı ve Bereketler mahallelerinde 27-31 Ağustos'taki denetimlerde abartı egzoz, alkollü araç kullanımı, drift ve diğer trafik ihlalleri kontrol edildi.
Denetimlerde 24 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 950 bin 511 lira trafik idari para cezası uygulandı.
Drift yaptığı tespit edilen 2 sürücü hakkında, beraberinde belirlenen diğer trafik ihlalleriyle birlikte işlem yapıldı. Sürücülerin ehliyetine el konuldu, araçları trafikten men edildi.
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