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        Denizli'de trafik denetimlerinde 24 sürücüye 950 bin lira ceza

        Denizli'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 24 sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 950 bin 511 lira idari para cezası uygulandı, drift yapan 2 sürücünün ehliyetlerine el konuldu, araçları trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Denizli'de trafik denetimlerinde 24 sürücüye 950 bin lira ceza

        Denizli'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 24 sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 950 bin 511 lira idari para cezası uygulandı, drift yapan 2 sürücünün ehliyetlerine el konuldu, araçları trafikten men edildi.

        Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallerin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Fatih, Karşıyaka, Gerzele, Sümer, Kınıklı ve Bereketler mahallelerinde 27-31 Ağustos'taki denetimlerde abartı egzoz, alkollü araç kullanımı, drift ve diğer trafik ihlalleri kontrol edildi.

        Denetimlerde 24 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 950 bin 511 lira trafik idari para cezası uygulandı.

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        Drift yaptığı tespit edilen 2 sürücü hakkında, beraberinde belirlenen diğer trafik ihlalleriyle birlikte işlem yapıldı. Sürücülerin ehliyetine el konuldu, araçları trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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