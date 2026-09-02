Denizli'de trafik denetimlerinde 24 sürücüye 950 bin lira ceza

Drift yaptığı tespit edilen 2 sürücü hakkında, beraberinde belirlenen diğer trafik ihlalleriyle birlikte işlem yapıldı. Sürücülerin ehliyetine el konuldu, araçları trafikten men edildi.

Fatih, Karşıyaka, Gerzele, Sümer, Kınıklı ve Bereketler mahallelerinde 27-31 Ağustos'taki denetimlerde abartı egzoz, alkollü araç kullanımı, drift ve diğer trafik ihlalleri kontrol edildi.

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