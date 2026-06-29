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        Denizli'de uyuşturucu ve kumar bağımlılığı semineri düzenlendi

        Denizli'de uyuşturucu ve kumar bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kamu çalışanlarına yönelik seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Denizli'de uyuşturucu ve kumar bağımlılığı semineri düzenlendi

        Denizli'de uyuşturucu ve kumar bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kamu çalışanlarına yönelik seminer gerçekleştirildi.


        İl Emniyet Müdürlüğünce, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, özellikle sanal kumar ve uyuşturucu bağımlılığının önemli bir toplumsal tehdit haline geldiğini söyledi.

        Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu olduğunu belirten Köşger, "Okulda öğretmen, mahallede muhtar, sokakta esnaf, sivil toplum kuruluşları ve en başta anne ve babalar bu konuda uyanık olmalı. Çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak için topyekun mücadele etmek zorundayız." dedi.


        Seminerde bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, korunma yöntemleri ile ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar anlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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