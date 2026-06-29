Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Uyuşturucu bağımlılığından YEDAM sayesinde kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı

        Uyuşturucu bağımlılığından YEDAM sayesinde kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de 15 yaşında uyuşturucu madde kullanımına başlayan B.Y.K, anne tavsiyesiyle gittiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) desteğiyle bağımlılıktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Uyuşturucu bağımlılığından YEDAM sayesinde kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de 15 yaşında uyuşturucu madde kullanımına başlayan B.Y.K, anne tavsiyesiyle gittiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) desteğiyle bağımlılıktan kurtuldu.

        Kentte yaşayan 33 yaşındaki B.Y.K'nin, 2008 yılında arkadaş ortamında başladığı madde kullanımı zamanla bağımlılığa dönüştü.

        Önce esrar kullanan daha sonra farklı uyuşturucu maddelere de yönelen B.Y.K'nin, giderek şiddeti artan bağımlılığı nedeniyle üniversite eğitimi ve sosyal hayatı zarar gördü. Üniversitedeki Türk Dili ve Edebiyatı lisans programını tamamlayamadı, ailesi ve arkadaş çevresinden uzaklaştı.

        Bağımlılığın kendisini yaşamın her alanında geriye düşürdüğünü fark eden B.Y.K, kardeşinin 2018 yılında vefat etmesinin ardından yaşadığı süreci sorgulamaya başladı. Genç, ailesiyle daha iyi bir ilişki kurmaya, bağımlılığının olumsuzluklarından kurtulmaya, "bağımsız" olmaya karar vererek annesinin tavsiyesiyle 2019 yılında YEDAM'la tanıştı.

        B.Y.K, YEDAM'da bağımlılıktan kurtulmak için aldığı destekle madde kullanımından uzaklaşmayı başardı, hayatından esinlenerek kitap kaleme almaya başladı.

        - Mücadeleden vazgeçmedi

        B.Y.K, AA muhabirine bağımlılığın hayatının birçok alanını olumsuz etkilediğini söyledi.

        YEDAM'dan 7 yıldır destek aldığını belirten B.Y.K, bu süreçte uzun süre maddeden uzak kaldığı dönemler yaşamasına rağmen zaman zaman yeniden madde kullanımına döndüğünü ancak kurtulmak için azimli mücadeleden vazgeçmediğini kaydetti.

        B.Y.K, bağımlılığın hayatının her alanını sekteye uğrattığını dile getirerek, şunları söyledi:

        "Önce bunun zarar vermeyeceğini düşündük. Bizi yönlendiren, başımızda 'Bak bunun sonucu böyle olur' diyen insanlar da yoktu. Esrarla beraber 2011'de sentetik uyuşturucu ile tanıştım. 2012'de üniversiteyi kazandıktan sonra artık ben esrarın gerçek bir bağımlısı olmuştum fakat bu bağımlılığın pek farkında değildik. Akabinde, bu sefer diğer sentetik uyuşturucular sürecim başladı."

        Merkezde görev yapanların danışanlara kardeş, abla ya da ağabey yaklaşımıyla yardımcı olduğunu ifade eden genç, "Onlar bizi her zaman sıcak bir sevgiyle karşılıyor. Ne yapılması gerekiyorsa en üst düzeyde ve profesyonel bir şekilde bizlere yardımcı oluyor, ellerinden gelen desteği veriyorlar." dedi.

        B.Y.K, YEDAM bünyesinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarının da bağımlılıkla mücadelede önemli katkı sunduğunu belirterek, danışanların ilgi alanlarına göre çeşitli etkinliklere katılabildiğini dile getirdi.

        Atölyeler sayesinde hem yeni beceriler kazanıldığını hem de kişilerin zihinsel olarak rahatlama imkanı bulduğunu belirten B.Y.K, "Burada atölye etkinlikleri var. Kafanızı dağıtıp uzman ya da amatör olduğunuz bütün etkinliklerden faydalanabiliyorsunuz. Orada kendinizi geliştirebiliyorsunuz. YEDAM'ın bağımlılık kısmında yatılı olarak da terapi merkezleri mevcut. Ücretsiz bir şekilde devletimizin ve YEDAM'ın desteğiyle bağımlı bir birey her şekilde özgürlüğüne burada kavuşabilir." diye konuştu.

        Bağımlı olduğu maddelerden 3 ay uzak kaldığını kaydeden B.Y.K, "Önce kendine inanacak insan. Ailemiz ve YEDAM bizlerin arkasında duran en büyük destekçidir. Ben annemin sayesinde bugün nefes alıyorum, YEDAM sayesinde bu hayatı sürdürebiliyorum." ifadelerini kullandı.

        B.Y.K'nin tedavi sürecini yürüten YEDAM uzmanı psikolog Aylin Barut ise danışanın başarı hikayesi yazdığını belirterek, "Danışanımız sıfırdan bir hayat kurdu. Kendisi şu an bir iş kurdu ve yazar olarak kariyerini sürdürüyor, idealleri doğrultusunda ilerliyor. YEDAM olarak Türkiye'nin 81 ilinde, iyileşmeyi isteyen her danışanlarımıza gizlilik esasına dayalı ve tamamen ücretsiz bir şekilde veriyoruz" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi
        Otomotivde zirve değişiyor
        Otomotivde zirve değişiyor
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"

        Benzer Haberler

        Denizlili kadınlar Büyükşehir ile Nefes aldı
        Denizlili kadınlar Büyükşehir ile Nefes aldı
        Denizli'de restorana silahlı saldırı: 5 yaralı
        Denizli'de restorana silahlı saldırı: 5 yaralı
        Denizli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı
        Denizli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı
        Geleceğin dijital tasarımcıları uluslararası sertifikalarına kavuştu Gençle...
        Geleceğin dijital tasarımcıları uluslararası sertifikalarına kavuştu Gençle...
        Şampiyonluk kupası Denizli'deki Galatasaraylılarla buluştu
        Şampiyonluk kupası Denizli'deki Galatasaraylılarla buluştu
        48. Honaz Kiraz Kültür ve Sanat Festivali başladı
        48. Honaz Kiraz Kültür ve Sanat Festivali başladı