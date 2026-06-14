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        Denizli'de vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'na destek için sabah namazında bir araya geldi

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için sabah namazında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 07:33 Güncelleme:
        Denizli'de vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'na destek için sabah namazında bir araya geldi

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için sabah namazında buluştu.

        Çarşı Camisi'nde toplanan vatandaşlar, sabah namazının ardından yapılan dua programına katıldı.

        Daha sonra Serinhisar Gençlik Merkezi'ne geçen vatandaşlara çay ve simit ikram edildi.

        Konferans salonunda bir araya gelen gençler ve çocuklar, maçı izledi.

        Grup, zaman zaman ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak milli takıma destek verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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