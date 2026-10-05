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        Denizli'nin eylül ihracatı yüzde 22,6 arttı

        Denizli'nin eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 artarak 479 milyon dolar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Denizli'nin eylül ihracatı yüzde 22,6 arttı

        Denizli'nin eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 artarak 479 milyon dolar oldu.

        Denizli İhracatçılar Birliğinden (DENİB) yapılan açıklamaya göre, kent yılın üçüncü çeyreğini Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 7. ili olarak tamamladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DENİB Başkanı Osman Uğurlu, küresel ekonomide rekabetin ve belirsizliklerin yoğun şekilde hissedildiği dönemde elde edilen ihracat performansının, ihracatçıların üretim ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü göstermesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

        Denizli'nin ihracattaki istikrarlı seyrini koruyarak yıl sonu hedefi olan 5 milyar dolara emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Uğurlu, ocak-eylül döneminde Denizli ihracatının yüzde 10,4 artışla 3 milyar 855 milyon dolara ulaştığını belirtti.

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        Uğurlu, son 12 aylık ihracatın 5 milyar dolar seviyesini geçmesinin de Denizli ihracatı açısından önemli bir eşiğin aşıldığını ortaya koyduğunu, kentin eylül ayı ihracatında ana sektörlerin tamamında artış kaydedildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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