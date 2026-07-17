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        GÜNCELLEME - Denizli'de 20 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 20 yıl önce bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 14:41 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Denizli'de 20 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 20 yıl önce bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda 2006 yılında Lozan Caddesi'nde işlettiği bakkal dükkanında bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Mehmet Ali Türkmen'in ölümüyle bağlantılı olabileceği değerlendirilen 2'si kadın 4 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

        Uzun süren araştırmalar sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        K.T. (35) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yine hakimlik, dosya kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve başka bir suçtan tutuklu bulunan E.T. (43) hakkında da tutuklama kararı verdi.

        P.Ş. ve kızı E.Ş'nin, ifadelerinde cinayetin taciz yüzünden işlendiğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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