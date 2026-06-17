Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri GÜNCELLEME - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 avukat gözaltına alındı

        GÜNCELLEME - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 avukat gözaltına alındı

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 09:54 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 avukat gözaltına alındı

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukatın, uyuşturucu madde kullandıkları, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri evlerinde ve ofislerinde yakın çevreleriyle kullandıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen 21 adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ile avukatlar E.E, V.S.B, M.O.A, O.S.O, Y.K, K.O, O.F.S, C.S, F.K, B.T. ve E.B. işlemler için jandarmaya götürüldü.

        Baro Başkanı Kök'ün ikametinde 0,3 gram esrar, diğer şüphelilerin adreslerinde ise 50 gram esrar, 57 sentetik ecza hap, 200 gram kenevir tohumu, 2 esrar öğütme aparatı, 2 kök kenevir bitkisi, muhtelif iklimlendirme malzemeleri, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor

        Benzer Haberler

        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de durmalarına hızlı müdahale için yerli cihazlar kullanıma sunuldu
        Denizli'de durmalarına hızlı müdahale için yerli cihazlar kullanıma sunuldu
        Denizli'de jandarmadan uyuşturucu baskını: Baro başkanı ve 11 avukat gözalt...
        Denizli'de jandarmadan uyuşturucu baskını: Baro başkanı ve 11 avukat gözalt...
        Çardak'ta gül hasadı başladı
        Çardak'ta gül hasadı başladı
        Denizli Büyükşehir Meclisinde barınma, kent trafiği ve sosyal refah odaklı...
        Denizli Büyükşehir Meclisinde barınma, kent trafiği ve sosyal refah odaklı...
        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 avukat gözaltına alındı
        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 avukat gözaltına alındı