Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Hayvancılık yapan genç kız üniversiteden birincilikle mezun oldu

        Hayvancılık yapan genç kız üniversiteden birincilikle mezun oldu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğreniminin yanı sıra ailesiyle hayvancılık yapan 20 yaşındaki Dalya Toktaş, Pamukkale Üniversitesi Dış Ticaret Programı'nı bölüm birincisi olarak tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Hayvancılık yapan genç kız üniversiteden birincilikle mezun oldu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğreniminin yanı sıra ailesiyle hayvancılık yapan 20 yaşındaki Dalya Toktaş, Pamukkale Üniversitesi Dış Ticaret Programı'nı bölüm birincisi olarak tamamladı.

        Almanya'da 2006 yılında dünyaya gelen Dalya Toktaş, ailesinin 2015 yılında Türkiye'ye dönüş yapmasıyla Denizli'ye yerleşti.

        Toktaş, babasının çocukluk mesleği olan hayvancılığı sürdürme kararı almasının ardından ona destek vermeye başladı, küçük yaşlardan itibaren hem eğitimini hem hayvancılığı sürdürdü.

        Ön lisans eğitimine Akdeniz Üniversitesinde başlayan Toktaş, daha sonra yatay geçişle Pamukkale Üniversitesine geldi. Toktaş, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.

        - "Hayvan otlattı, yem verdi, ahır temizledi"

        Toktaş, AA muhabirine, eğitim hayatı boyunca en büyük destekçisinin ailesi olduğunu, elde ettiği başarıyı onlara armağan ettiğini söyledi.

        Üniversite öğrencisiyken babasını yalnız bırakmamaya çalıştığını anlatan Toktaş, "Hem okuyup hem aileye destek olmak elbette zor oluyor. Bedenen yoruluyorsunuz ancak günün sonunda elde ettiğiniz başarıları görünce bütün yorgunluk geçiyor. Ortaya çıkan manevi mutluluk çok daha değerli." dedi.

        Yoğun çalışmanın insanı geliştirdiğine inandığını dile getiren Toktaş, Almanca ve İngilizce bildiğini, kariyerini dış ticaret alanında şekillendirmek istediğini kaydetti.

        Baba Hamza Toktaş da kızının başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.


        Hayvancılıkla uğraşırken ailece birlikte çalıştıklarını anlatan Toktaş, "Kızım okuldan arta kalan zamanlarda sürekli yanıma gelirdi. Hayvanların otlatılmasından bakımına, yem verilmesinden ahır temizliğine kadar birçok işte bana destek oldu. Biz aslında birlikte çalışan küçük bir aile şirketi gibiydik." ifadelerini kullandı.

        Toktaş, kızının dış ticaret alanında ülkeye katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!

        Benzer Haberler

        Yeşilay Denizli'de 13. Bisiklet Turu'nu düzenleyecek
        Yeşilay Denizli'de 13. Bisiklet Turu'nu düzenleyecek
        Denizli OSB Futbol Ligi'nin şampiyonları belli oldu
        Denizli OSB Futbol Ligi'nin şampiyonları belli oldu
        Denizli OSB'den kadın istihdamına önemli destek
        Denizli OSB'den kadın istihdamına önemli destek
        Yeşilay bağımlılıkla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor
        Yeşilay bağımlılıkla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor
        Doğayla buluşan çocuklar zeytin fidanlarıyla yeşile katkı yaptı
        Doğayla buluşan çocuklar zeytin fidanlarıyla yeşile katkı yaptı
        Çobanlık yaparken 2 dil öğrendi, üniversiteyi birincilikle bitirdi
        Çobanlık yaparken 2 dil öğrendi, üniversiteyi birincilikle bitirdi