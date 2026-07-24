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        "Kuğu Gölü" ve "Zorba" baleleri Denizli'de sanatseverlerle buluşacak

        Denizli'de 2. Denizli Opera ve Bale Günleri kapsamında "Kuğu Gölü" ve "Zorba" baleleri, Hierapolis Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:55 Güncelleme:
        "Kuğu Gölü" ve "Zorba" baleleri Denizli'de sanatseverlerle buluşacak

        Denizli'de 2. Denizli Opera ve Bale Günleri kapsamında "Kuğu Gölü" ve "Zorba" baleleri, Hierapolis Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek etkinlikte "Kuğu Gölü", 5 Ağustos'ta saat 21.00'de, "Zorba" ise 8 Ağustos'ta saat 21.00'de gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Hierapolis Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde dünyaca ünlü eserleri vatandaşlarla ücretsiz buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Denizli'nin kültür ve sanatla anılan bir kent olmasını hedeflediklerini bildiren Çavuşoğlu, tüm vatandaşları 5 ve 8 Ağustos'ta düzenlenecek etkinliklere davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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