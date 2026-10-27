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        Merkezefendi Belediyesine operasyon

        Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla 27 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Merkezefendi Belediyesine operasyon

        Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla 27 kişi gözaltına alındı.

        Merkezefendi Belediyesine yönelik imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Sabah mesaiye başlamak için belediyeye gelen personel ise içeriye alınmadı. Polis ekiplerinin belediye binasında arama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında 16 Ekim tarihinde de belediye binasında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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