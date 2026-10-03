Yukatel Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, TOFAŞ galibiyetini değerlendirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında sahasında TOFAŞ'ı 101-87 mağlup eden Yukatel Denizli Basket'te başantrenör Zafer Aktaş, rakip karşısında aldıkları galibiyetin değerli olduğunu bildirdi.

Aktaş, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, TOFAŞ'ın fiziksel gücünün yüksek bir takım olduğunu bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını söyledi.

Rakibin özellikle savunmada agresif olduğunu ve maçın son bölümünde tam saha baskısıyla kendilerini zorladığını ifade eden Aktaş, "TOFAŞ'ın fiziksel bir takım olduğunu biliyorduk. Özellikle müdafaa kısmında çok agresifler. Son anlarda tam sahada bizi çok zorladılar. Biz de buna karşılık vermek için kendimizi fiziksel olarak hazırlamıştık. Bunun etkisi hem hücum ribaundlarına yansıdı hem de savunmadaki agresifliğimiz arttı." dedi.

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Aktaş, takımının potansiyeline güvendiğini ve hücumda doğru top paylaşımının önemine dikkati çekerek, "Biz iyi şut atan bir takımız. Şutör oyunculardan kurulu bir takımız. Topu doğru paylaştığımız zaman ve istediğimiz şutları bulduğumuz zaman yüzdeli atabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin henüz ikinci haftasında TOFAŞ gibi güçlü bir rakibe karşı iç sahada galip gelmenin kendileri açısından değerli olduğunu belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Daha ligin ikinci haftası. İç saha maçını kazandık. Takımın önünde yoğun bir maç programı var. Bizim en büyük savaşımız, mücadelemiz Avrupa ve ligi beraber götürmek olacak. Salı günü Avrupa maçı oynayacağız, ardından İstanbul'a Anadolu Efes deplasmanına gideceğiz. Sağlıklı kalmamız lazım, onun için uğraşacağız."