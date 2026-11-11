Akçakocalı Kıbrıs gazileri 52 yıl sonra yeniden Kıbrıs'ta

Akçakoca’da yaşayan Kıbrıs gazileri ve şehit yakını aileleri, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen üç günlük program kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Kahraman gaziler, yıllar önce mücadele ettikleri toprakları yeniden görerek geçmişte yaşadıkları hatıraları tazeledi.

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan’ın öncülüğünde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü koordinasyonunda anlamlı bir gezi programı gerçekleştirildi. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen üç günlük programa kahraman gaziler ve şehit yakını aileleri katıldı. Program kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Akçakocalı gaziler, 52 yıl önce tarihi bir mücadele verdikleri toprakları yeniden görme fırsatı buldu. Duygu dolu anların yaşandığı gezide gaziler, geçmişte yaşadıkları hatıraları tazelerken şehitlerin aziz hatıralarını da yad etti.

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Şehitlikler ve tarihi mekanlar ziyaret edildi

Üç gün süren program kapsamında KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı, Boğaz Şehitliği, Yavuz Çıkarma Sahili ve Karaoğlanoğlu Şehitliği ziyaret edildi. Gezinin en anlamlı duraklarından biri ise Akçakocalı Şehit Bahadır Yalçın’ın kabri oldu. Gaziler ve şehit yakınları, burada şehitleri rahmet ve minnetle andı. Programda ayrıca Açık Hava Askerî Araç Müzesi, Muratağa, Sandallar ve Atlılar köyleri, Gazimağusa, Kapalı Maraş ve Barbarlık Müzesi de ziyaret edilen yerler arasında bulundu.

Lefkoşa büyükelçiliğine ziyaret

Gezi programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğine de nezaket ziyaretinde bulunuldu. Akçakoca’dan Kıbrıs’a uzanan üç günlük program, gazilerin geçmişle yeniden buluşmasına, şehitlerin hatıralarının yaşatılmasına ve milli mücadelenin öneminin bir kez daha hatırlanmasına vesile oldu.