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        Yarım kalan lise hayaline 55 yıl sonra yeniden sarıldı: 71 yaşında sıralara döndü

        Yarım kalan eğitim hayalini gerçekleştirmek için yıllara meydan okuyan 71 yaşındaki kadın, 55 yıl aradan sonra yeniden öğrenci oldu. 1971 yılında lise eğitimini yarıda bırakan kadın, kızının ve üç torununun teşvikiyle açık liseye kayıt yaptırarak diplomasına kavuşmak için ilk adımı attıp sıralara geri döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Yarım kalan lise hayaline 55 yıl sonra yeniden sarıldı: 71 yaşında sıralara döndü

        Yarım kalan eğitim hayalini gerçekleştirmek için yıllara meydan okuyan 71 yaşındaki kadın, 55 yıl aradan sonra yeniden öğrenci oldu. 1971 yılında lise eğitimini yarıda bırakan kadın, kızının ve üç torununun teşvikiyle açık liseye kayıt yaptırarak diplomasına kavuşmak için ilk adımı attıp sıralara geri döndü.

        1971 yılında Düzce Lisesi’nde eğitim hayatına başlayan 71 yaşındaki Nursel Seval, fizik ve kimya derslerinde yaşadığı zorluklar nedeniyle lise ikinci sınıftan sonra okulunu bıraktı. Aradan geçen yıllarda evlenen ve bir kız çocuğu sahibi olan Seval, eğitim hayalini yeniden gerçekleştirmek için kızının ve torunlarının desteğiyle Düzce Halk Eğitimi Merkezi’ne başvurdu. Düzce Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Ali Bayrak tarafından karşılanan Seval'in kayıt işlemleri tamamlandı ve eğitim süreci ile alacağı dersler hakkında bilgi verildi. 71 yaşındaki Seval, burada açık lise kaydını yaptırarak 55 yıl sonra yeniden öğrenci olarak sıralara geri döndü.

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        "Kızdım, liseyi bıraktım"

        Eğitim hayatına yeniden dönmenin mutluluğunu yaşayan Nursel Seval, "1971 yılında iki sene liseye gittim. Lisede fen derslerinde başarılı değildim. Fizik ve kimyada başarılı olamadım. Kızdım, bıraktım. Liseyi bıraktım diye annem ve babam da bana kızmadı. Uzun aradan sonra yeniden eğitime dönmeyi uzun zamandır düşünüyordum. Ancak araya evlilik ve başka işler girdi. Yakın zamanda yeniden aklıma geldi. Eksikliğini hissetmemek için araştırdık ve Halk Eğitimi Merkezi'ne geldik. Allah'ın yardımıyla inşallah lise diplomamı almış olurum. Lise bittikten sonra üniversiteyi henüz düşünmedim. Artık yaş da geçti ama önce liseyi bitirebilirsem sonrasını düşüneceğim. Bir kızım var, onun da teşviki çok oldu. Kendisi öğretmen. Üç torunum var, onların da büyük teşviki oldu" dedi.

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        "Herkese örnek olacak nitelikte"

        Düzce Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Yalçın, "Teyzemizin 71 yaşında kurumumuza gelip açık liseye kaydını yaptırınca bizim için ilginç bir durum ortaya çıktı. Daha önce karşılaştığımız bir durum değildi. Bizde buna sevindik. Öğrenme isteğinin halen devam etmesi bu konuda azimli olması herkese örnek olacak nitelikte" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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