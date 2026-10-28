Anne kedi, reklam panosunda mahsur kalan yavrusunun kurtarılmasını bekledi

Bu arada anne kedi, çalışma boyunca itfaiye erlerinin yanında yavrusunun kurtarılmasını bekledi.

Karaca Mahallesi Akçakoca Caddesi'ndeki beyaz et satan dükkanın sahibi, bir kedinin sürekli miyavladığını fark etti.

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