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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Anne kedi, reklam panosunda mahsur kalan yavrusunun kurtarılmasını bekledi

        Anne kedi, reklam panosunda mahsur kalan yavrusunun kurtarılmasını bekledi

        Düzce'de iş yerinin reklam panosunda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye erleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Anne kedi, reklam panosunda mahsur kalan yavrusunun kurtarılmasını bekledi

        Düzce'de iş yerinin reklam panosunda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye erleri kurtardı.

        Karaca Mahallesi Akçakoca Caddesi'ndeki beyaz et satan dükkanın sahibi, bir kedinin sürekli miyavladığını fark etti.

        Kedinin yanına giden iş yeri sahibi, yavrunun reklam panosu içerisinde mahsur kaldığını gördü.

        İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu reklam panosunun altından delik açarak kedinin çıkmasını sağladı.

        Bu arada anne kedi, çalışma boyunca itfaiye erlerinin yanında yavrusunun kurtarılmasını bekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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