Anne kedi, reklam panosunda mahsur kalan yavrusunun kurtarılmasını bekledi
Düzce'de iş yerinin reklam panosunda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye erleri kurtardı.
Düzce'de iş yerinin reklam panosunda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye erleri kurtardı.
Karaca Mahallesi Akçakoca Caddesi'ndeki beyaz et satan dükkanın sahibi, bir kedinin sürekli miyavladığını fark etti.
Kedinin yanına giden iş yeri sahibi, yavrunun reklam panosu içerisinde mahsur kaldığını gördü.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu reklam panosunun altından delik açarak kedinin çıkmasını sağladı.
Bu arada anne kedi, çalışma boyunca itfaiye erlerinin yanında yavrusunun kurtarılmasını bekledi.
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