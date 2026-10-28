Düzce'de lise öğrencileri cumhuriyet coşkusunu tuvallerine yansıttı

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla hazırladıkları 24 tuvalden oluşan eseri sergiledi.

Resim Bölümü'nde okuyan 24 öğrenci, öğretmenleri Nagehan Kutlu Beyhan ve Füruzan Nihan Demirtaş'ın öncülüğünde, Cumhuriyet Bayramı'na özel bir çalışma yaptı.

Öğrencilerin ayrı ayrı hazırladığı 24 tuval bir araya getirilerek tek bir sanat eserine dönüştürüldü. Çalışmada, TBMM, bayramı kutlayan öğrenciler ve Mustafa Kemal Atatürk aynı kompozisyonda buluştu.

Eser, Millet Bahçesi'nde düzenlenen sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Nagehan Kutlu Beyhan, gazetecilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ruhunu, 24 ayrı tuvali bir araya getirerek tek bir sanat eserinde buluşturduklarını söyledi.

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Her öğrencinin kendi üslubuyla boyadığı tuvaliyle​​​​​​​ anlamlı çalışmaya katkı sunduğunu belirten Beyhan, şöyle devam etti:

"Bir araya getirilen 24 tuvalde TBMM, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlayan öğrenciler ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı kompozisyonda buluştu. Cumhuriyet'in değerlerini sanatla anlatan bu özel çalışma, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri oldu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'imizi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz."