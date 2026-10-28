Düzce'de şarampole devrilen yakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
Düzce'de Organize Sanayi Bölgesi yolunda yakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Düzce'de Organize Sanayi Bölgesi yolunda yakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 34 KDT 280 plakalı yakıt yüklü tanker, 1. Organize Sanayi Bölgesi yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Elektrik hattının geçtiği bölgede tankerdeki benzin sızıntısı nedeniyle jandarma yolu ulaşıma kapattı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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