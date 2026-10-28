Başkan Özlü'den 29 Ekim mesajı Özlü, "Bıkmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye Yüzyılı’nda, bilimin ve teknolojinin ışığında daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye inşa etmek için bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Gençler, bu büyük yürüyüşün en büyük gücü ve geleceğimizin teminatıdır" dedi.

Başkan Faruk Özlü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet’in kazanımlarını, Türkiye Yüzyılı vizyonunu, bilimi ve gençliği öne çıkardı.

Başkan Özlü, "29 Ekim, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik azminin taçlandığı, tarihimizin en şanlı günlerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, yokluk ve imkansızlıklar içinde verilen destansı mücadele sonucunda kurulan Cumhuriyetimiz, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı’nda, bilimin ve teknolojinin ışığında daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye inşa etmek için bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Gençler, bu büyük yürüyüşün en büyük gücü ve geleceğimizin teminatıdır. Onlara güveniyor, onların önünü açmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Düzce’mizde de bu vizyon doğrultusunda önemli adımlar atıyoruz. Gençlerimize yönelik eğitim ve spor yatırımları, dijital dönüşüm ve yenilikçi belediyecilik uygulamaları, altyapı ve çevre projeleriyle şehrimizi geleceğe taşıyoruz. Bilim ve teknolojiyi merkeze alan çalışmalarımızla hem ilimizi hem de ülkemizi Türkiye Yüzyılı’nda hak ettiği yere ulaştırmak en büyük gayemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıldönümünü canı gönülden kutluyor; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. Düzceli hemşehrilerimin, özellikle de gençlerimizin ve aziz milletimizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.