Düzce'de kadınlar 29 Ekim'i fasıl ile kutladı

Düzce Belediyesi'nin Belediye Hizmette, Kadınlar Keşifte programına katılan kadınlar, Cumhuriyet'in 103. yılına özel düzenlenen fasıl eğlencesinde bir araya geldi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de ziyaret ettiği etkinlik, Konuralp Antik Tiyatro bölgesinde kurulan çadırda gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi tarafından "Belediye Hizmette Kadınlar Keşifte" programına katılım sağlayan kadınlara yönelik 29 Ekim fasıl organizasyonu düzenlendi. Konuralp Antik Tiyatro alanında bulunan çadırda gerçekleştirilen programda, Başkan Faruk Özlü de kadınlarla bir araya geldi. Program kapsamında kadınlar, geleneksel Türk müziğinin en güzel örneklerini dinleme fırsatı buldu. Fasıl ekibinin seslendirdiği eserlerin yanı sıra Cumhuriyet marşları da büyük coşkuyla söylendi. Katılımcılar, müzik eşliğinde sohbet ederek keyifli ve samimi bir akşam geçirdi.

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Faruk Özlü, hanımlar için düzenlenen programa katılanlara hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında, "Hanımlarla ilgili programlarımızı çeşitlendirdik. Gündüzleri geziler yapıyoruz. Belli akşamları da burada fasıllar yapacağız. Biz bu antik tiyatroyu yaklaşık 7 yıldır kazıyoruz. Restorasyona başlayacağız. Burası önemli bir destinasyon merkezi olacak. Bu destinasyon merkezini sizlere daha iyi tanıtmak için bu çadırı inşa ettik. Biz istiyoruz ki insanlar yaşadıkları şehirde aynı zamanda eğlenebilsinler, rahatlasınlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel zamanlar geçirmenizi diliyorum" dedi.

Etkinliğe katılan kadınlar, "Belediyemizin kadınlara verdiği değeri bir kez daha gördük. Hem şehrimizi keşfediyoruz hem de böyle anlamlı etkinliklerle bir araya geliyoruz. 29 Ekim'i bu şekilde kutlamak bizim için çok özel oldu" ifadeleriyle duygularını paylaştı.